Bosnia-Italia 5-2 d.c.r.: niente Mondiali per gli Azzurri. Decisivi gli errori di Pio Esposito e Cristante dal dischetto

L'Italia manca un'altra volta l'appuntamento con il Mondiale. Decisivi i calci di rigore, in particolare gli errori di Pio Esposito e Cristante, primo e terzo rigorista della squadra. La squadra di Gattuso era passata in vantaggio al 15' grazie al gol di Kean, ma sono in 10 dal 41' a causa di un rosso rimediato da Bastoni. Bryan Cristante era entrato in campo al 70', al posto di Locatelli. Al minuto 79' Tabakovic aveva pareggiato i conti, poi lungo assedio dei padroni di casa fino al 120'.

Le formazioni:

Bosnia-Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedić, Muharemović, Katić, Kolašinac; Memic, Sunjic, Bašić, Bajraktarevic; Dzeko, Demirović.

A disposizione: Mujakić, Nidal Celik, Tahirović, Gigović, Bazdar, Hadžikić, Hadziahmetovic, Burnić, Alajbegovic, Radeljić, Zlomislic, Tabaković

All. Sergej Barbarez

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Rertegui, Kean.

A disposizione: Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Raspadori, Carnesecchi, Pisilli, Pio Esposito, Cristante, Frattesi, Gatti, Cambiaso, Meret

All. Gennaro Gattuso



