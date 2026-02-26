Hallgrímsson (c.t. Irlanda): "Ferguson vedrà uno specialista, improbabile che sarà con noi a marzo"

Heimir Hallgrímsson, il commissario tecnico dell'Irlanda, ha parlato ai microfoni del quotidiano irlandese e ha commentato la situazione relativa all'attaccante in prestito alla Roma, Evan Ferguson. Le sue parole: "Sarà una sfida per Evan ritrovare la forma fisica e la lucidità per competere. Venerdì vedrà uno specialista, quindi ne sapremo di più, ma sembra improbabile che sarà con noi almeno a marzo. Dobbiamo essere preparati. Questa stagione è stata una prova psicologica per lui. A settembre sembrava davvero in forma. Non l'avevo mai visto così snello. Era muscoloso, sicuramente il più leggero che avessi visto dal 2024. Anche il più in forma. Ho pensato che fosse un buon segno andare alla Roma. So che si allenavano due volte al giorno e questa era una novità per lui".

(irishtimes.com)