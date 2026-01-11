Italia, salta lo stage di febbraio: decisivi il calendario pieno e il no dei club esteri

Salta lo stage della Nazionale previsto per febbraio. Il calendario intasato, tra anticipi, posticipi e quarti di Coppa Italia, non lascia margini di manovra. Rino Gattuso dovrà preparare la decisiva sfida playoff contro l'Irlanda del Nord (26 marzo a Bergamo) senza i due giorni di ritiro invocati a Coverciano.

Il CT si è dovuto arrendere di fronte all'impossibilità di avere il gruppo al completo: i club esteri non hanno concesso il via libera e la Lega non ha rinunciato al posticipo del lunedì. "Se queste sono le condizioni meglio non farlo", il pensiero di Gattuso, che ora lavorerà in "smart working" tra telefonate e scouting, con occhi puntati su profili come Bartesaghi, Palestra, Zaniolo, Chiesa e Fagioli.

Ora si spera di anticipare il più possibile la 30ª giornata di campionato, ma l'incastro di Fiorentina-Inter (per via degli impegni in Conference dei viola) rende tutto complicato. Gattuso arriverà al dentro o fuori mondiale con pochissimi allenamenti nelle gambe.

(corriere.it)

