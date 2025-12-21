Marocco, Regragui: "El Aynaoui? Delusi dalla Roma, non voleva liberare Neil e abbiamo fatto appello alla FIFA per difendere i nostri diritti" (VIDEO)

Walid Regragui, commissario tecnico del Marocco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro le Isole Comore, valida per la prima giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa, e tra i vari temi trattati ha lanciato una frecciatina alla Roma in seguito al caso legato a Neil El Aynaoui. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Come tutte le altre nazionali, anche noi avevamo giocatori trattenuti dai loro club. Eravamo in costante contatto con loro e abbiamo 'litigato' con alcuni. È normale, sono i loro datori di lavoro. Abbiamo avuto qualche problema con alcuni club, ad esempio Manchester United e Roma non volevano liberare Mazraoui ed El Aynaoui. Abbiamo fatto appello alla FIFA per difendere i nostri diritti, siamo rimasti un po' delusi. Ci tengo a ringraziare il Real Betis, un grande club, così come il Fenerbahçe per la loro classe. L'importante è che tutti i giocatori fossero qui lunedì".

?️Walid Regragui :



« On a eu quelques soucis avec certains clubs qui ne voulaient pas libérer Mazraoui et El Aynaoui. On a saisi la FIFA pour défendre nos droits. ?? »



« On a été un peu déçus, mais je tiens à remercier le Real Betis, un grand club, tout comme Fenerbahçe. ? » pic.twitter.com/B7RVaHWG3q — FRMF Xtra (@FRMFXtra) December 20, 2025



