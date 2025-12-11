Dal 21 dicembre andrà in scena la Coppa d'Africa che si svolgerà in Marocco. Proprio oggi il commissario tecnico del Marocco, Walid Regragui, ha diramato l'elenco dei giocatori che prenderanno parte alla competizione: c'è il giallorosso Neil El Aynaoui. Resta da capire se il centrocampista sarà a disposizione di Gasperini per Roma-Como, in programma lunedì 15 dicembre, o se partirà prima per unirsi alla sua selezione.
Marocco, i convocati per la Coppa d'Africa: c'è El Aynaoui (FOTO)
11/12/2025 alle 18:16.
