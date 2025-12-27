El Aynaoui si prende il Marocco. Premio MVP e parole da leader dopo il pari col Mali: "Una partita dura 90 minuti, ci servirà da lezione" (FOTO)

Neil El Aynaoui si è preso il Marocco e lo sta trascinando in questa Coppa d'Africa, dimostrando perché il CT Regragui avesse insistito tanto con la Roma per averlo a disposizione fin da subito. Il centrocampista giallorosso è stato tra i migliori nelle prime due uscite, implacabile in mezzo al campo contro Comore prima e poi Mali, dove è stato eletto migliore in campo.

Nonostante il premio individuale, El Aynaoui non ha nascosto la delusione per il pareggio contro il Mali , che ha impedito al Marocco di chiudere in anticipo il discorso qualificazione. Ai microfoni di BeIn Sports, si è preso la responsabilità a nome della squadra: "Siamo delusi perché i tifosi hanno creato un'atmosfera incredibile. Siamo delusi di non essere riusciti a essere all'altezza".

Il centrocampista ha poi analizzato la prestazione con parole da leader: "Nel secondo tempo non siamo entrati in partita, abbiamo smesso di giocare. Questa è una partita che ci servirà per il resto della competizione; una partita dura 90 minuti, non solo il primo tempo". Un monito chiaro per i compagni, che sottolinea l'obiettivo di riportare in Marocco un trofeo che manca da 50 anni.

