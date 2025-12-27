El Aynaoui si prende il Marocco. Premio MVP e parole da leader dopo il pari col Mali: "Una partita dura 90 minuti, ci servirà da lezione" (FOTO)

Neil El Aynaoui si è preso il Marocco e lo sta trascinando in questa Coppa d'Africa, dimostrando perché il CT Regragui avesse insistito tanto con la Roma per averlo a disposizione fin da subito. Il centrocampista giallorosso è stato tra i migliori nelle prime due uscite, implacabile in mezzo al campo contro Comore prima e poi Mali, dove è stato eletto migliore in campo.
Nonostante il premio individuale, El Aynaoui non ha nascosto la delusione per il pareggio contro il Mali, che ha impedito al Marocco di chiudere in anticipo il discorso qualificazione. Ai microfoni di BeIn Sports, si è preso la responsabilità a nome della squadra: "Siamo delusi perché i tifosi hanno creato un'atmosfera incredibile. Siamo delusi di non essere riusciti a essere all'altezza".
Il centrocampista ha poi analizzato la prestazione con parole da leader: "Nel secondo tempo non siamo entrati in partita, abbiamo smesso di giocare. Questa è una partita che ci servirà per il resto della competizione; una partita dura 90 minuti, non solo il primo tempo". Un monito chiaro per i compagni, che sottolinea l'obiettivo di riportare in Marocco un trofeo che manca da 50 anni.
Neil El Aynaoui takes the spotlight as your #TotalEnergies Man of the Match with a stellar performance! ?? #TotalEnergiesAFCON2025 | @Football2Gether pic.twitter.com/SZoFzIpnYl
— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 26, 2025