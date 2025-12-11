Coppa d'Africa: ancora nessuna risposta da Marocco e Costa d'Avorio sulla permanenza di El Aynaoui e Ndicka per Roma-Como

Ancora da scoprire l'immediato futuro di Neil El Aynaoui ed Evan Ndicka. Come riportato da Angelo Mangiente nel corso del collegamento con l'emittente radiofonica, ad oggi la Roma deve ancora ricevere una risposta da Marocco e Costa d'Avorio sulla possibilità di far giocare ai due calciatori la partita contro il Como in programma lunedì 15 dicembre. È possibile, quindi, che quella di stasera contro il Celtic sia l'ultima gara in cui Gasperini avrà a disposizione Ndicka ed El Aynaoui, attesi dalle proprie nazionali in vista dell'inizio della Coppa d'Africa il prossimo 21 dicembre.

(Manà Manà Sport)