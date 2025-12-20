Coppa d'Africa, addio alla cadenza biennale: dal 2028 sarà ogni 4 anni. Nasce la African Nations League

Rivoluzione nel calendario del calcio africano. In una conferenza stampa tenuta oggi a Rabat, in Marocco, il presidente della CAF (Confédération Africaine de Football), Patrice Motsepe, ha annunciato una modifica storica: a partire dal 2028, la Coppa d'Africa si disputerà ogni quattro anni invece che ogni due. Contemporaneamente, è stata lanciata una nuova competizione annuale, l'African Nations League.

Motsepe ha precisato che la transizione sarà graduale. Le edizioni del 2027 e del 2028 si svolgeranno ancora con la cadenza biennale, dopodiché il torneo passerà al nuovo ciclo quadriennale, con la prima edizione successiva prevista per il 2032. Per incentivare la competizione, il montepremi per la squadra vincitrice è stato aumentato da 7 a 10 milioni di dollari.

Per riempire gli spazi lasciati liberi dalla Coppa d'Africa, la CAF ha introdotto la nuova African Nations League, che si giocherà ogni anno. La competizione si svolgerà durante le finestre FIFA di settembre e ottobre, con la fase finale prevista a novembre. Le squadre saranno suddivise in quattro gironi regionali.