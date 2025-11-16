Qualificazioni mondiali, impresa dell'Irlanda: rimonta 2-3 l'Ungheria e vola ai playoff. Ferguson esalta i compagni: "Wow" (FOTO)

Impresa clamorosa dell'Irlanda, che pur senza Evan Ferguson, batte l'Ungheria e stacca il pass per i playoff . Tutto sembrava filare liscio per i magiari, a fine primo tempo in vantaggio 2-1 con le reti di Lukacs e Varga a rispondere a quella irlandese di Parrott. Proprio mentre la gara viaggiava verso la fine al minuto 80 arriva il 2-2 di Parrot, che nei minuti di recupero, al 96', trova anche la tripletta personale per un incredibile 2-3 finale. Un successo che permette agli irlandesi di scavalcare al secondo posto proprio l'Ungheria e giocarsi una chance per la Coppa del Mondo. E su Instagram anche lo stesso Evan Ferguson ha commentato la vittoria dei suoi tra il fiero e lo stupito: "Wow", ha scritto l'attaccante.