Mondiale U17, l'Italia vola ai quarti: battuto l'Uzbekistan 3-2, in campo Maccaroni

L'Italia Under 17 vola ai quarti di finale del Mondiale di categoria. Gli Azzurrini hanno superato l'Uzbekistan per 3-2 al termine di una partita combattuta, decisa da una doppietta di Thomas Campaniello, attaccante che per l'occasione ha preso il posto del romanista Antonio Arena al centro dell'attacco. L'altro giocatore giallorosso, Maccaroni, è partito titolare ed è stato sostituito al 58' minuto.

L'Italia ha sbloccato la partita al 19' con Campaniello, ma è stata raggiunta e superata nella ripresa dalle reti di Muradov ed Erimbetov. A ribaltare nuovamente il risultato ci hanno pensato ancora Campaniello al 68' e Amihere al 70', che hanno siglato le reti della vittoria e della qualificazione.