Prosegue il cammino dell'Italia nel Mondiale U17 di scena in Qatar. Gli azzurri di mister Franceschini battono 2-0 la Repubblica Ceca nei 16esimi e volano agli ottavi di finale grazie alle reti dei romanisti Antonio Arena e Valerio Maccaroni. Al 52' l'ex attaccante del Pescara sblocca la contesa, al minuto 68 Maccaroni, entrato poco prima, firma il raddoppio. Per Arena si tratta del secondo gol nella competizione dopo la rete contro il Sudafrica ai gironi. L'Italia affronterà ora la vincente di Croazia-Uzbekistan.
Mondiale U17, Italia-Repubblica Ceca 2-0: gli azzurri volano agli ottavi grazie ai gol dei giallorossi Arena e Maccaroni
15/11/2025 alle 16:13.