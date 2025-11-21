Mondiale U17, Italia-Burkina Faso 1-0: Campaniello spedisce gli azzurri in semifinale. Arena in campo 70', panchina per Maccaroni (FOTO)

21/11/2025 alle 16:32.
campaniello-u17

Altra vittoria e semifinale raggiunta per l'Italia Under 17. Gli "Azzurrini" hanno battuto 1-0 il Burkina Faso grazie alla rete segnata da Campaniello al minuto 83. Antonio Arena è rimasto in campo fino al 70', mentre Valerio Maccaroni è rimasto in panchina per tutta la durata del match.