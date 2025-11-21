Mondiale U17, Italia-Burkina Faso 1-0: Campaniello spedisce gli azzurri in semifinale. Arena in campo 70', panchina per Maccaroni (FOTO)

Altra vittoria e semifinale raggiunta per l'Italia Under 17. Gli "Azzurrini" hanno battuto 1-0 il Burkina Faso grazie alla rete segnata da Campaniello al minuto 83. Antonio Arena è rimasto in campo fino al 70', mentre Valerio Maccaroni è rimasto in panchina per tutta la durata del match.

???????? ??? ?



Un gol di Campaniello nei minuti finali ci regala la SEMIFINALE! ?



?? Battuto 1-0 il Burkina Faso, ora in semifinale c’è l’Austria#U17WC #Azzurrini #Under17 pic.twitter.com/KcrE1d8APs — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 21, 2025



