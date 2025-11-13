Moldavia-Italia: Mancini e Cristante titolari. Il centrocampista è capitano (FOTO)

A Chisinau scende in campo l'Italia: la Nazionale di Rino Gattuso affronta la Moldavia nel match valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Per l'occasione il ct azzurro sceglie anche due romanisti nell'11 titolare: spazio a Mancini e Cristante, con il centrocampista che indosserà la fascia di capitano. Questa la formazione dell'Italia: Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Tonali, Cristante; Orsolini, Raspadori, Scamacca, Zaccagni.
Gli 1️⃣1️⃣ #Azzurri scelti dal Ct Gennaro Gattuso!
Gennaro Gattuso’s starting XI!
?? Moldova ? Italia ??
⏱️ Ore 20.45
?️ Stadio Zimbru - Chisinau
? #RaiUno#MoldovaItalia#Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/PVP2p2pCWe
— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) November 13, 2025