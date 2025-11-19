Marocco, El Aynaoui: "Possiamo vincere la Coppa d'Africa, giocare in casa sarà un vantaggio"

In vista della Coppa d'Africa, dove sarà protagonista con il suo Marocco, Neil El Aynaoui ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale dedicato al calcio africano. Le sue parole: "Entrare a far parte della nazionale è stato un sogno che sí è avverato per me. L'atmosfera nel gruppo è fantastica, e lo staff tecnico e i giocatori mi hanno accolto sempre molto bene. Questo mi ha permesso di integrarmi rapidamente. La nazionale è un grande onore per me e vedo grandi opportunità per raggiungere traguardi importanti in futuro. Credo che la nazionale sia pronta a competere per il titolo della Coppa d'Africa. Abbiamo una squadra molto forte, con talenti di altissimo livello e grande armonia. Gli allenamenti sono intensi e siamo pronti a dare tutta. Giocare in casa e davanti ai nostri tifosi sarà un enorme vantaggio. Il nostro obiettivo è semplice: vincere il torneo e rendere felice il popolo marocchino. Le mie ambizioni sono alte. Entrare in nazionale è stato un passo importante. Voglio continuare a migliorare, lavorare sodo e contribuire ai successi futuri della squadra. La cosa più importante è rendere felici i tifosi marocchini e vincere trofei"

