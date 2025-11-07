Italia Under 21, i convocati di Baldini: c'è Pisilli

Si chiuderà con una doppia sfida contro Montenegro e Polonia il girone della qualificazione ai prossimi Europei dell'Italia Under 21, attualmente prima a punteggio pieno. Silvio Baldini ha dato una scossa importante ai suoi ragazzi, diversificando anche le ultime convocazioni e puntando anche su calciatori di squadre meno blasonate. Tra i 25 convocati, è presente anche il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli, uno dei trascinatori di questa Nazionale. Ecco l'elenco completo.

PORTIERI: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

DIFENSORI: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari).

CENTROCAMPISTI: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma).

ATTACCANTI: Francesco Camarda (Lecce), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Dominic Vavassori (Atalanta).

(figc.it)