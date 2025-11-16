Italia-Norvegia: Gattuso punta su Mancini dal 1'. Panchina per Cristante

Alle 20:45 l'Italia scenderà in campo a San Siro per sfidare la Norvegia nell'ultima partita del girone di qualificazione al prossimo Mondiale. Gli Azzurri di Gennaro Gattuso hanno già la certezza di partecipare al playoff, mentre, per arrivare al primo posto e superare la formazione di Solbakken ha bisogno di una vittoria per 9-0. Il tecnico italiano per la sfida di stasera ha scelto di puntare nuovamente su Gianluca Mancini, che comporrà la difesa a 3 insieme a Di Lorenzo e Bastoni. Panchina, invece, per l'altro giocatore della Roma, Bryan Cristante.



