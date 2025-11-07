Italia, i convocati di Gattuso: ci sono Mancini e Cristante

Tornano le Nazionali e torna anche l'Italia. Gli Azzurri avranno gli ultimi due impegni del girone per le qualificazioni al prossimo Mondiale. La squadra di Gennaro Gattuso ha già conquistato l'accesso ai playoff, ma, c'è ancora una piccola possibilità di passare come primi, ma, servirà un passo falso della Norvegia. Ecco i 27 convocati del ct azzurro, che ha deciso di puntare anche su due giocatori della Roma: Gianluca Mancini e Bryan Cristante.

PORTIERI: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

(figc.it)