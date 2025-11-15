Italia, Gattuso: "Mancini ha preso una vecchietta, ha stretto i denti. Vediamo per domani"

Il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la conferenza stampa di presentazione alla partita contro la Norvegia. Ecco le sue parole:

Situazione infortunati

"Calafiori fuori, ieri ha provato a essere della partita. Sarà fuori anche Tonali, lui non ha problemi fisici ma per la diffida non lo rischiamo. Oggi si allena e poi domani sarà allo stadio, così come Calafiori. Entrambi assisteranno alla partita".

Frattesi e Cambiaso sono diffidati: vale lo stesso discorso fatto per Tonali? Come sta Mancini?

"Mancini ha preso una vecchietta, ha stretto i denti. Vediamo, o lui o Buongiorno. Frattesi domani gioca, lui ha caratteristiche totalmente diverse e domani partirà dal primo minuto".