Italia, CRISTANTE: "Gattuso ha questa maglia dentro, ci trasmette senso di appartenenza"

SKY SPORT - Tra i convocati di Gattuso con l'Italia Bryan Cristante ha parlato della sfida contro la Moldavia, in programma domani sera. Le parole del centrocampista della Roma ai microfoni dell'emittente televisiva:

Sulla carta è una partita semplice, che insidie nasconde?

"Vogliamo vincere e fare una prestazione convincente perché è importante continuare il percorso di crescita. Non è mai facile, in Europa tutte le squadre vanno forte, soprattutto in casa vogliono far bene davanti ai tifosi. Dobbiamo interpretarla bene dal primo minuto".

Vincere questa e con la Norvegia per non avere rimpianti o per avere consapevolezza in vista del futuro?

"Sì, penso sia un fatto di consapevolezza. Vincere aiuta a vincere. Dobbiamo fare grandi prestazioni per farci trovare pronti a marzo".

Come ti trovi con Gattuso? Sei l'unico nella rosa ad aver giocato con lui. Trasmette senso di appartenenza.

"Ha dentro questa maglia, la carica fa parte di lui. Ha fatto la storia della Nazionale, gli viene naturale e lo trasmette in maniera forte".