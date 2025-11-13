Italia, Cristante capitano: l'ultimo giallorosso era stato De Rossi contro l'Uruguay nel 2017

Bryan Cristante è in campo con la maglia dell'Italia e con la fascia da capitano al braccio. L'ultimo giallorosso a farlo prima di lui era stato Daniele De Rossi, più di otto anni fa, in Italia-Uruguay del 7 giugno 2017, finita 3-0 per gli Azzurri: nel corso della sua esperienza con maglia dell'Italia, l'ex mister giallorosso è stato capitano in 6 occasioni diverse. Tra gli ultimi in orbita giallorossa l'hanno indossata anche Stephan El Shaarawy e Alessandro Florenzi: il primo ai tempi dello Shangai Shenhua (una volta) e il secondo tre volte, ma mai in maglia giallorossa. La sua prima "fascia" Azzurra, infatti, è arrivata quando indossava la maglia del PSG. Nella rosa giallorossa attuale, l'ultimo a indossarla è stato proprio il Faraone. Non ha mai indossato la fascia da capitano dell'Italia, invece, lo storico capitano della Roma Francesco Totti.