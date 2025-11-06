Irlanda: arriva la convocazione per Ferguson, ancora out con la Roma per l'infortunio alla caviglia (FOTO)

Notizia a sorpresa dall'Irlanda che riguarda Evan Ferguson. Il commissario tecnico Heimir Hallgrímsson ha diramato la lista dei convocati per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali e nell'elenco figura anche il nome del centravanti giallorosso.

L'attaccante classe 2004 è attualmente fermo ai box per un infortunio alla caviglia. Un problema fisico che lo ha costretto a saltare la trasferta di Europa League a Glasgow, per la quale non è stato convocato da Gasperini.

Nonostante questo, il CT irlandese ha deciso di inserirlo nella lista per le importanti partite contro il Portogallo (13 novembre) e l'Ungheria (16 novembre). Una scelta che probabilmente nasconde la speranza dello staff medico della nazionale di poterlo recuperare in extremis per i due impegni.



