Grecia-Scozia: Tsimikas parte titolare

Allo Stadio Georgios Karaiskakis va in scena alle ore 20:45 il match tra Grecia e Scozia, valida per la quinta giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Il commissario tecnico dei padroni di casa, Ivan Jovanovic, ha deciso di puntare su Kostas Tsimikas e il terzino sinistro della Roma partirà titolare. La Scozia è seconda nel Gruppo C con gli stessi punti della Danimarca capolista (10), mentre la Grecia è a quota 3 ed è già eliminata.