Gattuso: "Mi piace il coraggio di Gasperini, portano 4-5 uomini in attacco. Mancini sembra Cafu"

C'è spazio anche per la Roma nella conferenza stampa odierna di Gennaro Gattuso. Il Commissario Tecnico della Nazionale, presentando le prossime sfide contro Moldavia e Norvegia, ha risposto a diverse domande sui singoli e sul momento del campionato, elogiando in particolare il coraggio di Gian Piero Gasperini e le prestazioni di Gianluca Mancini.

Interrogato su cosa lo avesse colpito di più in questa prima parte di stagione, il CT ha citato senza esitazioni il tecnico giallorosso: "Mi piace il coraggio di Italiano e di Gasperini," ha dichiarato. "Non hanno paura, sistematicamente portano 4-5 uomini in zona offensiva e rischiano l'uno contro uno senza palla. Complimenti a loro".

Un elogio particolare è stato poi riservato a Mancini: "Sembra Cafu nelle ultime partite", ha commentato con una battuta Gattuso.