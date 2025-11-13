Francia-Ucraina: Koné dal 1' (FOTO)

Al Parco dei Principi va in scena Francia-Ucraina, match valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale in programma nell'estate del 2026. Assente nell'Ucraina Artem Dovbyk per infortunio - l'attaccante è rimasto a Trigoria -, mentre è presente Manu Koné: il centrocampista giallorosso figura nella formazione titolare schierata da Didier Deschamps.
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2025