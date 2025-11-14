Francia, Koné squalificato: il centrocampista torna a Roma (COMUNICATO)

Buone notizie per Gian Piero Gasperini. L'allenatore della Roma potrà nuovamente contare su Manu Koné con diversi giorni d'anticipo rispetto al programma stabilito precedentemente. Il centrocampista era diffidato e nel match tra Francia e Ucraina, valido per le qualificazioni al Mondiale del 2026, ha ricevuto un cartellino giallo al minuto 31. Il calciatore è quindi squalificato in vista della partita contro l'Azerbaigian (in programma il 16 novembre alle ore 18) e il commissario tecnico Didier Deschamps ha deciso di non trattenerlo in ritiro, lasciandolo tornare nella Capitale. Ecco la nota ufficiale: "I giocatori della nazionale francese Manu Koné, Eduardo Camavinga e Kylian Mbappé tornano a disposizione dei loro club. La delegazione della Nazionale francese vola a Baku, dove domenica alle 21:00 ora locale (18:00 ora francese) affronterà l'Azerbaigian nella partita conclusiva delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Eduardo Camavinga, Manu Koné e Kylian Mbappé non saranno della partita. Manu Koné ha ricevuto un cartellino giallo contro l'Ucraina (4-0) giovedì sera ed è squalificato".

(fff.fr)