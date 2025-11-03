Brasile: Wesley convocato per le sfide contro Senegal e Tunisia. Su Instagram: "Grato" (FOTO)

Dopo l'undicesima giornata di campionato, in programma il prossimo weekend, la Serie A si fermerà per lasciar spazio agli impegni delle Nazionali. Oggi Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati del Brasile per le amichevoli contro Senegal e Tunisia in programma il 15 e il 18 novembre: presente anche l'esterno della Roma Wesley.

CONVOCADOS! ? O mister Ancelotti divulgou a lista dos jogadores convocados para os amistosos contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18/11. ISSO É BRASIL! ?? pic.twitter.com/CSqf7BGTzn — brasil (@CBF_Futebol) November 3, 2025

Su Instagram arriva anche il messaggio del giallorosso: "Sono molto grato per la nuova opportunità di difendere la nostra nazionale, dopo essere rimasto fuori dalle ultime amichevoli per l'infortunio subito. Sono pronto al 100% a fare del mio meglio e aiutare il gruppo alla ricerca di buoni risultati!".