Brasile: Wesley convocato per le sfide contro Senegal e Tunisia. Su Instagram: "Grato" (FOTO)

03/11/2025 alle 20:25.
wesley-brasile

Dopo l'undicesima giornata di campionato, in programma il prossimo weekend, la Serie A si fermerà per lasciar spazio agli impegni delle Nazionali. Oggi Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati del Brasile per le amichevoli contro Senegal e Tunisia in programma il 15 e il 18 novembre: presente anche l'esterno della Roma Wesley.

Su Instagram arriva anche il messaggio del giallorosso: "Sono molto grato per la nuova opportunità di difendere la nostra nazionale, dopo essere rimasto fuori dalle ultime amichevoli per l'infortunio subito. Sono pronto al 100% a fare del mio meglio e aiutare il gruppo alla ricerca di buoni risultati!".