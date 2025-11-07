Argentina, niente debutto per Soulé: Scaloni esclude ancora Matias (FOTO)

Ancora rimandato il debutto con l'Argentina per Matias Soulé. Il talento della Roma, a segno ieri contro i Rangers, è stato nuovamente escluso dal commissario tecnico Lionel Scaloni in vista dell'amichevole contro l'Angola. Assente anche Paulo Dybala, il quale è attualmente infortunato e resterà ai box per circa tre settimane dopo la lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro rimediata contro il Milan.

#SelecciónMayor ?Lista de convocados para el amistoso frente a Angola. pic.twitter.com/qNRx8GNdr7 — ?? Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 6, 2025



