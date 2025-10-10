Seychelles-Costa d'Avorio 0-7: Ndicka in panchina per tutta la partita

Grande vittoria della Costa d'Avorio di Evan Ndicka, che strapazza per 0-7 Seychelles in occasione della nona giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Gli Elefanti hanno dominato la gara, chiudendo il match già nel primo tempo grazie alle reti di Sangaré, Agbadou, Diakité e Guessand. Nella ripresa gli ospiti hanno continuano a spingere e hanno messo a referto altri tre gol con Diomande, Adingra e Kessié. Grazie a questo successo la Costa d'Avorio sale in vetta al Gruppo F con 23 punti, portandosi a +1 sul Gabon secondo.

Il commissario tecnico, Emerse Faé, ha deciso di concedere un po' di riposo a Evan Ndicka: il difensore centrale della Roma è rimasto in panchina per tutta la gara.