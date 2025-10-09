Scozia-Grecia 1-1: Tsimikas a segno al 62'

Segnali positivi per la Roma dal ritiro delle nazionali: Kostas Tsimikas è andato a segno con la sua Grecia. Il terzino giallorosso ha siglato il gol del momentaneo vantaggio nella sfida di qualificazione ai Mondiali contro la Scozia, ora sul risultato di 1-1.

Il gol del difensore romanista è arrivato al 62', portando avanti la sua nazionale in una trasferta complicata. La gioia per la Grecia, però, è durata pochissimo: appena due minuti più tardi, al 64', è arrivato il pareggio dei padroni di casa con Ryan Christie, che ha fissato il punteggio sull'1-1.