Qualificazioni Mondiale 2026, Ucraina-Azerbaijan: Dovbyk parte dal 1'

L'Ucraina vuole mettere in cassaforte la qualificazione ai playoff per il Mondiale 2026. La nazionale di Artem Dovbyk stasera sfiderà l'Azerbaijan, mentre, l'altro match del girone D sarà tra Islanda e Francia. Con una vittoria gli ucraini si porterebbero a quota 7 punti in classifica, con gli islandesi che inseguono a 3. Per la sfida di questa sera, il ct Rebrov ha scelto di puntare sull'attaccante della Roma, che nelle ultime uscite non era mai partito dal primo minuto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)