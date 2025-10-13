Qualificazioni Mondiale 2026, Ucraina-Azerbaijan: Dovbyk parte dal 1'

13/10/2025 alle 19:48.
dovbyk-ucraina

L'Ucraina vuole mettere in cassaforte la qualificazione ai playoff per il Mondiale 2026. La nazionale di Artem Dovbyk stasera sfiderà l'Azerbaijan, mentre, l'altro match del girone D sarà tra Islanda e Francia. Con una vittoria gli ucraini si porterebbero a quota 7 punti in classifica, con gli islandesi che inseguono a 3. Per la sfida di questa sera, il ct Rebrov ha scelto di puntare sull'attaccante della Roma, che nelle ultime uscite non era mai partito dal primo minuto.

 