Qualificazioni Mondiale 2026, Islanda-Francia: Koné torna titolare

Dopo essere rimasto a riposo nell'ultima partita contro l'Azerbaijan, Manu Koné torna tra i titolari della sua Francia. La nazionale guidata da Didier Deschamps si trova al comando del Girone D delle qualificazioni al prossimo Mondiale a punteggio pieno. Questa sera, i Blues si troveranno davanti l'Islanda, al momento terza in classifica e a -1 dall'Ucraina di Dovbyk. Da poco tramite i propri profili social, la Francia ha comunicato gli 11 titolari della sfida contro gli uomini di Gunnlaugsson, elenco in cui figura anche il centrocampista della Roma.
? Voici les 11 Bleus qui débuteront face à l’Islande ?
Coup d’envoi à 20h45 sur TF1 ?#ISLFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/aj5O7rmFUj
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 13, 2025