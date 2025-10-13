Qualificazioni Mondiale 2026, Islanda-Francia: Koné torna titolare

13/10/2025 alle 19:57.
kone-francia-2

Dopo essere rimasto a riposo nell'ultima partita contro l'Azerbaijan, Manu Koné torna tra i titolari della sua Francia. La nazionale guidata da Didier Deschamps si trova al comando del Girone D delle qualificazioni al prossimo Mondiale a punteggio pieno. Questa sera, i Blues si troveranno davanti l'Islanda, al momento terza in classifica e a -1 dall'Ucraina di Dovbyk. Da poco tramite i propri profili social, la Francia ha comunicato gli 11 titolari della sfida contro gli uomini di Gunnlaugsson, elenco in cui figura anche il centrocampista della Roma.

 

 