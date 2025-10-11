Portogallo-Irlanda: Ferguson recupera dal problema alla caviglia e parte titolare

Alle ore 20:45 andrà in scena all'Estadio José Alvalade di Lisbona la partita tra Portogallo e Irlanda, valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026. I lusitani sono in vetta al Gruppo F a 6 punti, mentre la nazionale irlandese è quarta a quota 1. Il commissario tecnico dell'Irlanda, Heimir Hallgrimsson, ha deciso di puntare su Evan Ferguson: l'attaccante della Roma ha recuperato dal problema alla caviglia e scenderà in campo dal primo minuto.