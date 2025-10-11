Norvegia-Israele, Haaland come Dovbyk: l'attaccante sbaglia due rigori di fila (FOTO e VIDEO)

All'Ullevaal Stadion di Oslo sta andando in scena la partita tra Norvegia e Israele, valida per la sesta giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026. A rendere speciale questo match è però un episodio davvero singolare, ma che si era già verificato il 2 ottobre allo Stadio Olimpico: in quell'occasione si giocava Roma-Lille e Artem Dovbyk sbagliò due rigori di fila, prima che Matias Soulé si fece parare anche il terzo. Oggi è toccato al fenomeno del Manchester City Erling Haaland, il quale si è fatto ipnotizzare dal portiere di Israele per due volte al minuto 6: il primo penalty è stato fatto ripetere a causa della posizione irregolare dell'estremo difensore; il centravanti norvegese ha deciso quindi di cambiare angolo e di incrociare la conclusione, ma Peretz ha respinto nuovamente. Nonostante il doppio errore, l'attaccante si è fatto perdonare poco dopo e al minuto 27 ha trovato la rete.

Haaland just missed a penalty, retook the penalty and missed it again ? ERLING BRAUT HALLBRICK ?pic.twitter.com/QedV8P2T0J — Hate Hub Central (@HateHubCentral) October 11, 2025