Marocco: El Aynaoui convocato per le sfide contro Bahrain e Repubblica del Congo (FOTO)

Fiorentina-Roma, in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Artemio Franchi, rappresenta l'ultima partita prima della sosta per le nazionali. Come di consueto, il 'Fulvio' Bernardini' di Trigoria si svuoterà e numerosi calciatori giallorossi saranno chiamati dai rispettivi commissari tecnici. Tra coloro che lasceranno la Capitale c'è anche Neil El Aynaoui, convocato dal Marocco per l'amichevole contro il Bahrain (9 ottobre alle ore 21) e il match contro la Repubblica del Congo (valido per le qualificazioni al Mondiale del 2026 e in programma il 14 ottobre alle ore 21).

