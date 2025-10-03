Italia Under 17, i convocati di Favo: presenti Forte, Maccaroni, Arena e Paratici

Il 9 ed il 12 ottobre, l'Italia Under 17 di mister Favo, sfiderà in un doppio confronto amichevole l'Austria. Tra i 22 convocati, figurano ben 4 calciatori della Roma: Giuseppe Forte, Valerio Maccaroni, Antonio Arena e Lorenzo Paratici. Ecco la lista completa.
Portieri: Francesco Cereser (Torino), Sebastiano Nava (Juventus).
Difensori: Leonardo Noah Bovio (Inter), Benit Borasio (Juventus), Cristiano De Paoli (Udinese), Laurence Adam Giani (Stoke City), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).
Centrocampisti: Christian Comotto (Spezia), Giuseppe Forte (Roma), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Edoardo Mariani (Vis Pesaro), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta).
Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Lorenzo Paratici (Roma).
(figc.it)