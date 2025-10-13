Italia, Mancini: "Vogliamo il Mondiale, c'è un bel gruppo e questa è la cosa più importante"

SKY SPORT - Alla vigilia della sfida tra Italia e Israele, il difensore azzurro e della Roma Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare. Le sue parole

Come ottenere il pass per il playoff?

"Facendo una buona partita, vedendo i loro punti forti e i loro punti deboli. Dobbiamo fare una partita importante contro una squadra fastidiosa. All'andata abbiamo visto le loro qualità e i loro punti deboli"

Quanto volete il Mondiale?

"Tantissimo, è la cosa che vogliamo di più. La cosa più importante è pensare a noi e a quello che abbiamo fatto con il mister. C'è un bellissimo gruppo, c'è tantissima voglia di stare insieme e questa penso sia la cosa più importante per creare grandi percorsi. Pensiamo partita dopo partita a cominciare da domani"

Difesa a 3 o a 4?

"Il mister prenderà le sue scelte. Il modulo è importante, ma lo è di più come andiamo in campo, come valutiamo i rischi o le cose a favore. Questa deve essere la cosa principale, domani sarà una partia tosta, da prendere con le pinze. Arrivarci carichi è importante"