Italia-Israele: Mancini titolare, Cristante in panchina (FOTO)

Dopo la vittoria con l'Estonia, l'Italia di Rino Gattuso affronta Israele a Udine nel percorso di qualificazione al prossimo Mondiale in programma nel 2026. Il tecnico, rispetto alla precedente partita, cambia sistema di gioco e qualche giocatore: nel 3-5-2 il ct schiera Mancini in difesa con Di Lorenzo e Calafiori davanti a Donnarumma, a centrocampo Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali e Dimarco, davanti Raspadori supporta Retegui. L'altro romanista convocato, Bryan Cristante, si accomoda inizialmente in panchina.