Italia, i convocati di Gattuso per l'Estonia: ci sono Mancini e Cristante

11/10/2025 alle 11:29.
Rimane la rappresentanza giallorossa nella lista dei 23 convocati diramata dal CT dell'Italia, Gennaro Gattuso, per la partita contro l'Estonia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Saranno infatti due i giocatori della Roma a disposizione del commissario tecnico: il difensore Gianluca Mancini e il centrocampista Bryan Cristante. Il CT ha operato alcune esclusioni rispetto al gruppo iniziale, lasciando a casa quattro giocatori tra cui Nicolussi Caviglia, Piccoli, Coppola e Meret.

LA LISTA COMPLETA DEI CONVOCATI

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, Marco Carnesecchi.
Difensori: Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Matteo Gabbia, Gianluca Mancini, Destiny Udogie, Leonardo Spinazzola.
Centrocampisti: Nicolò Barella, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Sandro Tonali.
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Moise Kean, Riccardo Orsolini, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui.