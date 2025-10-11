Italia, i convocati di Gattuso per l'Estonia: ci sono Mancini e Cristante

Rimane la rappresentanza giallorossa nella lista dei 23 convocati diramata dal CT dell'Italia, Gennaro Gattuso, per la partita contro l'Estonia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Saranno infatti due i giocatori della Roma a disposizione del commissario tecnico: il difensore Gianluca Mancini e il centrocampista Bryan Cristante. Il CT ha operato alcune esclusioni rispetto al gruppo iniziale, lasciando a casa quattro giocatori tra cui Nicolussi Caviglia, Piccoli, Coppola e Meret.

LA LISTA COMPLETA DEI CONVOCATI

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, Marco Carnesecchi.

Difensori: Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Matteo Gabbia, Gianluca Mancini, Destiny Udogie, Leonardo Spinazzola.

Centrocampisti: Nicolò Barella, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Sandro Tonali.

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Moise Kean, Riccardo Orsolini, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui.