Italia, i convocati di Gattuso: ci sono Mancini e Cristante

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei 27 convocati dell'Italia che affronteranno le prossime sfide di qualificazione al Mondiale. In lista ci sono anche due giocatori della Roma. Confermato Gianluca Mancini dopo l'ultima chiamata, mentre, torna in azzurro Bryan Cristante, calciatore che il ct calabrese aveva elogiato nell'ultima sosta. Ecco l'elenco completo.

Portieri: Marco Carnesecchi, Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Guglielmo Vicario.

Difensori: Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Diego Coppola, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Matteo Gabbia, Destiny Udogie, Gianluca Mancini.

Centrocampisti: Niccolò Barella, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Hans Nicolussi Caviglia, Sandro Tonali.

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Moise Kean, Riccardo Orsolini, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui, Mattia Zaccagni.