Islanda-Ucraina, Dovbyk ancora in panchina: il ct Rebrov dà fiducia a Vanat

Alle ore 20:45 va in scena a Reykjavík la partita tra Islanda e Ucraina, valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026. I padroni di casa si trovano al secondo posto nel Gruppo D con 3 punti, mentre gli ospiti sono terzi a quota 1. Il commissario tecnico dell'Ucraina, Serhiy Rebrov, ha deciso di non puntare, almeno inizialmente, su Artem Dovbyk: il centravanti della Roma partirà dalla panchina e a guidare l'attacco della nazionale gialloblù ci sarà Vanat, come già accaduto contro l'Azerbaigian.