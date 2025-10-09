Irlanda, Ferguson scalda il piede in vista del Portogallo e dimentica il problema alla caviglia: super gol a giro in allenamento (VIDEO)

Evan Ferguson scalda il piede in vista di Portogallo-Irlanda, partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026 e in programma sabato alle ore 20:45. Il centravanti della Roma era rimasto in panchina contro la Fiorentina a causa di un problema alla caviglia e aveva saltato anche il primo allenamento con la nazionale, ma ora sembra aver pienamente recuperato. Dopo aver svolto una seduta di fisioterapia, nella giornata di ieri l'attaccante è tornato ad allenarsi in campo e oggi si è reso protagonista di uno splendido gol a giro con il destro durante le esercitazioni sui tiri in porta: "L'eleganza", la didascalia che accompagna il video pubblicato dall'Irlanda su Instagram.

