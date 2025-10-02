Francia: Koné convocato per le partite contro Azerbaigian e Islanda (FOTO)

02/10/2025 alle 14:23.
Fiorentina-Roma, in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Artemio Franchi, rappresenta l'ultima partita prima della sosta per le nazionali. Come di consueto, il 'Fulvio' Bernardini' di Trigoria si svuoterà e numerosi calciatori giallorossi saranno chiamati dai rispettivi commissari tecnici. Tra coloro che lasceranno la Capitale c'è Manu Koné, il quale è stato convocato dalla Francia per le partite contro Azerbaigian (10 ottobre alle ore 20:45) e Islanda (13 ottobre alle ore 20:45), valide per le qualificazioni al Mondiale del 2026.