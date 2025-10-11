Estonia-Italia: Mancini e Cristante partono dalla panchina (FOTO)

Alle ore 20:45 andrà in scena a Le Coq Arena di Tallinn la partita tra Estonia e Italia, valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Gli Azzurri si trovano al secondo posto in classifica del Gruppo I a 9 punti, mentre l'Estonia è quarta a quota 3. Il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha deciso di non puntare, almeno inizialmente, su Gianluca Mancini e Bryan Cristante: il difensore e il centrocampista della Roma non partiranno dal primo minuto e siederanno in panchina.

Ecco la formazione ufficiale dell'Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui.