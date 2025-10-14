Costa d'Avorio-Kenya, Ndicka titolare

Serata di grande importanza per Evan Ndicka e la sua Costa d'Avorio. Il difensore della Roma è stato schierato titolare dal ct Fae per la sfida decisiva contro il Kenya, valida per l'ultima giornata del girone F di qualificazione ai Mondiali.

La partita è un vero e proprio spareggio da dentro o fuori per gli 'Elefanti'. La Costa d'Avorio guida il girone con un solo punto di vantaggio sul Gabon, impegnato contro il Burundi. Una vittoria è quindi fondamentale per blindare il primo posto e assicurarsi la qualificazione senza dover dipendere da altri risultati. Per l'occasione, il ct si affida al centrale giallorosso, perno di una difesa che finora si è dimostrata solida.