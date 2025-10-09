Amichevoli, esordio e 90' per Ziolkowski con la Polonia. Anche El Aynaoui in campo per l'intero match del Marocco

In serata si sono disputate anche alcune amichevoli internazionali e la Roma ha visto due suoi giocatori protagonisti con le rispettive nazionali, entrambi in campo per tutti i 90 minuti. Spicca su tutte la serata da ricordare per Jan Ziolkowski, che ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore della Polonia. Il difensore è stato schierato titolare al centro della difesa a tre dal ct nella vittoria per 1-0 contro la Nuova Zelanda (decisa da un gol di Zieliński), restando in campo per l'intera durata del match.

A rendere ancora più speciale la serata del giovane difensore sono arrivate le parole di una leggenda del calcio polacco ed ex giallorosso, Zbigniew Boniek, che lo ha definito "il migliore in campo" tra le fila della Polonia.

1-0??⚽️ Teraz będzie 3/4-0 w Kownie!Ps. Piękny gol Zielińskiego i dobry debiut Ziółkowskiego ( najlepszy w ?? drużynie) …. Spokojnie⚽️? — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) October 9, 2025





Spazio per 90 minuti anche per Neil El Aynaoui. Il centrocampista è stato schierato titolare nel cuore del centrocampo del Marocco nel pareggio per 0-0 contro il Bahrein. Per il giallorosso un'altra presenza dal primo minuto che ne consolida il ruolo all'interno della sua nazionale e gli permette di accumulare esperienza internazionale in vista del suo ritorno a Trigoria.