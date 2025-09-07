VIDEO - Francia: un giornalista in conferenza con la maglia della Roma... e Koné ride. Il centrocampista: "Cerco di dare il massimo"

Dopo l'ottima prestazione contro l'Ucraina, Manu Koné e la sua Francia sfideranno l'Islanda martedì sera. Oggi il centrocampista si è presentato in conferenza stampa ed è stato protagonista di un simpatico siparietto: un giornalista ha indossato la maglia della Roma e si è definito 'tifoso della Roma' scatenando i sorrisi di Koné.

??? Un journaliste débarque avec un maillot de la Roma et ça fait bien marrer Manu Koné. pic.twitter.com/t7lDTzDetG — RMC Sport (@RMCsport) September 7, 2025

"Cerco di dare il massimo. So che c'è competizione in mezzo al campo con giocatori molto forti - ha detto Koné in conferenza stampa a Clairefontaine -. Voglio dimostrare all'allenatore che ho voglia di giocare tutte le partite, tutti i minuti che mi darà". "È vero che in partita siamo stati compatibili con Tchouameni. Ci siamo aiutati sia difensivamente che offensivamente. Sapevamo come scalare. Penso che abbiamo fatto molto bene, abbiamo vinto. Parliamo molto. Quando Aurélien saliva, io cercavo di rimanere più difensivo e viceversa. Non dimentico il lavoro di Olise, che ci ha aiutato molto con o senza pallone. Bisogna solo essere flessibili e cambiare bene", ha aggiunto. "Uno dei miei punti di forza è il mio volume di gioco - ha continuato -. Che sia un centrocampo a tre o a due nel mezzo devi necessariamente correre, con o senza palla".