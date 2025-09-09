U21, Macedonia del Nord-Italia: Pisilli in campo dal 1' (FOTO)

09/09/2025 alle 17:35.
pisilli-italia-2

Niccolò Pisilli titolare con la maglia dell'Italia Under 21. I ragazzi allenati dal selezionatore Silvio Baldini affronteranno la Macedonia del Nord, fischio di inizio ore 18:15, nel match valido per la seconda gara di qualificazione agli Europei. Il centrocampista giallorosso sarà in campo dal 1'.