Il calendario della stagione 2026/27 sembra andare verso un cambiamento per quanto riguarda le finestre per le Nazionali. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, la Fifa sembra propensa ad accorpare le attuali pause di settembre e ottobre in una unica più lunga, che andrebbe dal 21 settembre al 6 ottobre. Questo permetterebbe alle Nazionali di disputare quattro partite, con i campionati che si fermerebbero per due settimane.
Sosta Nazionali, dalla prossima stagione si cambia: unica pausa tra settembre e ottobre
05/09/2025 alle 14:21.