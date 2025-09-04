Qualificazioni Mondiale 2026, Georgia-Turchia: Celik parte dalla panchina (FOTO)

04/09/2025 alle 17:04.
mehmet-zeki-celik-turchia

Alle ore 18 alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi va in scena la partita tra Georgia e Turchia, valida per la prima giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Il commissario tecnico della nazionale turca, Vincenzo Montella, ha deciso di non puntare (almeno inizialmente) su Zeki Celik: il terzino destro della Roma partirà infatti dalla panchina.