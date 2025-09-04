Qualificazioni Mondiale 2026, Olanda-Polonia: Ziolkowski parte dalla panchina (FOTO)

Alle ore 20:45 va in scena al De Kuip di Rotterdam la partita tra Olanda e Polonia, valida per la quinta giornata delle qualificazioni al Mondiale del 2026. Gli Oranje hanno vinto entrambe le gare disputate e si trovano al secondo posto del Gruppo G alle spalle della Finlandia (7 punti in 4 partite), mentre la nazionale polacca è terza a quota 6 in 3 match. Il ct dei biancorossi, Jan Urban, ha deciso di non puntare (almeno inizialmente) su Jan Ziolkowski: il difensore centrale della Roma, alla prima chiamata in nazionale maggiore, partirà infatti dalla panchina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Portal wszystkich kibiców ⚽ (@laczynaspilka)